Генсек ООН Антониу Гуттереш прибыл во Львов

Август, 17 в 17:18

В среду, 17 августа, генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш прибыл во Львов.

Его фото с чемоданом и в маске появилось на официальной странице Офиса пресс-секретаря генсека ООН в Twitter.

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Во Львове Гуттереш должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В пятницу, 19 августа, Гуттереш намерен посетить черноморский порт в Одессе.

Напомним, в конце апреля Гуттериш уже был с визитом в Украине. Тогда генсек ООН встретился в Киеве с президентом Зеленским.

Во время своего визита в Украину он посетил практически разрушенную россиянами Бородянку. По словам Гуттериша, он был шокирован увиденным.