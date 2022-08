Генсек ООН Антониу Гуттереш прибыл во Львов

В среду, 17 августа, генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш прибыл во Львов.

Его фото с чемоданом и в маске появилось на официальной странице Офиса пресс-секретаря генсека ООН в Twitter.

