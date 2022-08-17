Генсек ООН Антониу Гуттереш прибыл во Львов
В среду, 17 августа, генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш прибыл во Львов.
Его фото с чемоданом и в маске появилось на официальной странице Офиса пресс-секретаря генсека ООН в Twitter.
.@antonioguterres arrived Lviv where, tomorrow, he will meet @ZelenskyyUa & @RTErdogan. pic.twitter.com/PC1tBbXOF6
— UN Spokesperson (@UN_Spokesperson) August 17, 2022
Во Львове Гуттереш должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
В пятницу, 19 августа, Гуттереш намерен посетить черноморский порт в Одессе.
Напомним, в конце апреля Гуттериш уже был с визитом в Украине. Тогда генсек ООН встретился в Киеве с президентом Зеленским.
Во время своего визита в Украину он посетил практически разрушенную россиянами Бородянку. По словам Гуттериша, он был шокирован увиденным.