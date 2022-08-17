Генсек ООН Антоніу Гуттереш прибув до Львова
У середу, 17 серпня, генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш прибув до Львова.
Його фото з валізою та у масці з’явилося на офіційній сторінці Офісу прессекретаря генсека ООН у Twitter.
.@antonioguterres arrived Lviv where, tomorrow, he will meet @ZelenskyyUa & @RTErdogan. pic.twitter.com/PC1tBbXOF6
— UN Spokesperson (@UN_Spokesperson) August 17, 2022
У Львові Гуттереш має зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
У п’ятницю, 19 серпня, Гуттереш планує відвідати чорноморський порт в Одесі.
Нагадаємо, що наприкінці квітня Гуттереш вже був з візитом в Україні. Тоді генсек ООН зустрівся у Києві з президентом Зеленським.
Під час свого візиту до України він відвідав практично зруйновану росіянами Бородянку. За словами Гуттереша, він був шокований побаченим.