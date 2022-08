Генсек ООН Антоніу Гуттереш прибув до Львова

У середу, 17 серпня, генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш прибув до Львова.

Його фото з валізою та у масці з’явилося на офіційній сторінці Офісу прессекретаря генсека ООН у Twitter.

.@antonioguterres arrived Lviv where, tomorrow, he will meet @ZelenskyyUa & @RTErdogan. pic.twitter.com/PC1tBbXOF6

— UN Spokesperson (@UN_Spokesperson) August 17, 2022