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Факти / Україна

Генсек ООН Антоніу Гуттереш прибув до Львова

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Генсек ООН Антоніу Гуттереш прибув до Львова
Фото: Getty Images

У середу, 17 серпня, генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш прибув до Львова.

Його фото з валізою та у масці з’явилося на офіційній сторінці Офісу прессекретаря генсека ООН у Twitter.

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У Львові Гуттереш має зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

У п’ятницю, 19 серпня, Гуттереш планує відвідати чорноморський порт в Одесі.

Нагадаємо, що наприкінці квітня Гуттереш вже був з візитом в Україні. Тоді генсек ООН зустрівся у Києві з президентом Зеленським.

Під час свого візиту до України він відвідав практично зруйновану росіянами Бородянку. За словами Гуттереша, він був шокований побаченим.

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