Серпень, 18 в 20:59

ООН ініціює місію з розслідування вбивства українських полонених в окупованій Оленівці Донецької області.

Про це під час виступу у Львові сказав генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

– Те, що сталося в колонії Оленівки, — неприйнятно. Усі військовополонені захищені міжнародним гуманітарним правом. Міжнародний комітет Червоного Хреста повинен мати до них доступ. На прохання урядів України та РФ я вирішив розпочати місію з пошуку фактів. Україна та РФ знають про терміни та команду, — сказав він.

Місію очолить генерал Карлос дос Сантос Крус з Бразилії. Раніше він був командувачем миротворчих операцій ООН, має 40-річний досвід роботи у сфері національної та міжнародної безпеки.

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– Ми продовжимо працювати над отриманням необхідних гарантій, щоб забезпечити доступ до місця подій та інших потрібних локацій. Просто кажучи, наша мета — зібрати факти. Для цього команда мусить мати змогу отримати та проаналізувати необхідну інформацію. Перш за все, це означає безпечний, надійний і безперешкодний доступ до людей, місць і доказів без будь-якого втручання будь-якої сторони, – сказав генсек ООН.

Нагадаємо, що у ніч на 29 липня війська РФ жорстоко вбили десятки українських військовополонених на території колишньої виправної колонії в окупованій Оленівці. Загинули, зокрема, бійці полку Азов.

Україна не отримала від РФ офіційні списки загиблих та поранених воїнів. В Офісі генпрокурора спочатку поінформували про близько 40 загиблих та 130 поранених. Згодом президент Володимир Зеленський заявив про понад 50 загиблих.

За попередньою інформацією від міжнародних експертів, під час теракту окупанти застосували термобаричну зброю. Про такі дані розслідування поінформував генпрокурор Андрій Костін.

В Bellingcat поінформували, що ворог готувався до вбивства українських військових в Оленівці та викопав заздалегідь могили для їх поховання.

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Джерело: Громадське радіо