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Факты / Украина

Четко в цель: ВСУ снова ударили в мост возле Каховской ГЭС

Марта Бондаренко, редактор ленты
Четко в цель: ВСУ снова ударили в мост возле Каховской ГЭС
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные нанесли удар по мосту возле Каховской ГЭС.

Об этом сообщил советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань.

По его словам, попадание в мост было четким.

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Напомним, что 24 февраля в Херсонской области оккупанты захватили главное сооружение Северо-Крымского канала и Каховскую ГЭС.

После того как Новая Каховка оказалась в оккупации, Вооруженные силы Украины не раз наносили удары по складам оккупантов, а также по мосту, чтобы помешать захватчикам пополнять свою группировку и завозить новую технику.

12 августа ВСУ нанесли новые удары по мосту в районе временно захваченной Каховской ГЭС.

18 августа вечером в Херсонской области прогремели мощные взрывы в Новой Каховке. Позже во второй раз за вечер прогремела серия мощных взрывов.

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