Четко в цель: ВСУ снова ударили в мост возле Каховской ГЭС
Украинские военные нанесли удар по мосту возле Каховской ГЭС.
Об этом сообщил советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань.
По его словам, попадание в мост было четким.
Напомним, что 24 февраля в Херсонской области оккупанты захватили главное сооружение Северо-Крымского канала и Каховскую ГЭС.
После того как Новая Каховка оказалась в оккупации, Вооруженные силы Украины не раз наносили удары по складам оккупантов, а также по мосту, чтобы помешать захватчикам пополнять свою группировку и завозить новую технику.
12 августа ВСУ нанесли новые удары по мосту в районе временно захваченной Каховской ГЭС.
18 августа вечером в Херсонской области прогремели мощные взрывы в Новой Каховке. Позже во второй раз за вечер прогремела серия мощных взрывов.