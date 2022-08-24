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Факти / Україна

Чітко в ціль: ЗСУ знову вдарили у міст біля Каховської ГЕС

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Чітко в ціль: ЗСУ знову вдарили у міст біля Каховської ГЕС
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові завдали удару по мосту біля Каховської ГЕС.

Про це повідомив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань.

За його словами, влучання у міст було чітким.

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Нагадаємо, що 24 лютого окупанти захопили головну споруду Північно-Кримського каналу та Каховську ГЕС.

Після того, як Нова Каховка опинилася в окупації, Збройні сили України не раз завдавали ударів по складах окупантів, а також по мосту, щоб завадити загарбникам поповнювати своє угруповання та завозити нову техніку.

12 серпня ЗСУ завдали нових ударів по мосту в районі тимчасово захопленої Каховської ГЕС.

18 серпня вечері у Херсонській області пролунали потужні вибухи у Новій Каховці. Згодом вдруге за вечір прогриміла серія потужних вибухів.

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