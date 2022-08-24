Чітко в ціль: ЗСУ знову вдарили у міст біля Каховської ГЕС
Фото: Генштаб ЗСУ
Українські військові завдали удару по мосту біля Каховської ГЕС.
Про це повідомив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань.
За його словами, влучання у міст було чітким.
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Нагадаємо, що 24 лютого окупанти захопили головну споруду Північно-Кримського каналу та Каховську ГЕС.
Після того, як Нова Каховка опинилася в окупації, Збройні сили України не раз завдавали ударів по складах окупантів, а також по мосту, щоб завадити загарбникам поповнювати своє угруповання та завозити нову техніку.
12 серпня ЗСУ завдали нових ударів по мосту в районі тимчасово захопленої Каховської ГЕС.
18 серпня вечері у Херсонській області пролунали потужні вибухи у Новій Каховці. Згодом вдруге за вечір прогриміла серія потужних вибухів.