Август, 28 в 20:54

В Запорожской области российские военные 200 раз обстреляли город Орехов.

— За последние 6 часов более 200 прилетов по городу Орехов. Средняя часть города пострадала больше всего. Горит центр, – сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Подразделения ГСЧС совершили более 18 выездов, продолжают пожаротушение частной застройки.

Напомним, что от ночного вражеского удара в Запорожье пострадали 9 многоэтажных и 40 частных домов.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 186-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Источник: Александр Старух

Фото: Александр Старух