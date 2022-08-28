Горит центр: РФ за 6 часов нанесла 200 ударов по Орехову
В Запорожской области российские военные 200 раз обстреляли город Орехов.
— За последние 6 часов более 200 прилетов по городу Орехов. Средняя часть города пострадала больше всего. Горит центр, – сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
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Напомним, что от ночного вражеского удара в Запорожье пострадали 9 многоэтажных и 40 частных домов.
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Источник: Александр Старух
Фото: Александр Старух