Серпень, 28 в 20:54

У Запорізькій області російські військові 200 разів обстріляли місто Оріхів.

– За останні 6 годин більш ніж 200 прильотів по місту Оріхів. Середня частина міста постраждала найбільше. Горить центр, – повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Підрозділи ДСНС зробили більш ніж 18 виїздів, продовжують пожежогасіння приватної забудови.

Нагадаємо, що від нічного ворожого удару у Запоріжжі постраждали 9 багатоповерхових та 40 приватних будинків.

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24 серпня окупанти вдарили ракетами по об’єктах інфраструктури у двох районах міста.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 186-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Джерело: Олександр Старух

Фото: Олександр Старух