Горить центр: РФ за 6 годин завдала 200 ударів по Оріхову
У Запорізькій області російські військові 200 разів обстріляли місто Оріхів.
– За останні 6 годин більш ніж 200 прильотів по місту Оріхів. Середня частина міста постраждала найбільше. Горить центр, – повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
Підрозділи ДСНС зробили більш ніж 18 виїздів, продовжують пожежогасіння приватної забудови.
Нагадаємо, що від нічного ворожого удару у Запоріжжі постраждали 9 багатоповерхових та 40 приватних будинків.
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24 серпня окупанти вдарили ракетами по об’єктах інфраструктури у двох районах міста.
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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Джерело: Олександр Старух
Фото: Олександр Старух