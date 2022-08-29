Ночной обстрел Энергодара: 10 человек ранило осколками
10 жителей Энергодара Запорожской области получили многочисленные осколочные ранения разной степени тяжести во время ночного обстрела города.
– Двое из них госпитализированы в отделение интенсивной терапии в тяжелом состоянии, – сообщил городской глава Энергодара Дмитрий Орлов.
По его словам, уничтожены и повреждены по меньшей мере 20 автомобилей, что были припаркованы возле домов 4, 8 и 18 по улице Воинов-интернационалистов.
– Очевидно, так рашисты “отработали” свой сценарий накануне приезда миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.
Прямая угроза жизни гражданского населения террористов не останавливает, – отмечает Дмитрий Орлов.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 187-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Дмитрий Орлов
Фото: Дмитрий Орлов