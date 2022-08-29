Нічний обстріл Енергодара: 10 людей поранило осколками

Серпень, 29 в 9:12

10 жителів Енергодара Запорізької області дістали численні осколкові поранення різної ступені важкості під час нічного обстрілу міста.

– Двох із них госпіталізовано до відділення інтенсивної терапії у важкому стані, – повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

За його словами, знищено та пошкоджено щонайменше 20 автівок, що були припарковані біля будинків 4, 8 та 18 на вулиці Воїнів-інтернаціоналістів.

– Очевидно, так рашисти “відпрацювали” свій сценарій напередодні приїзду місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС. Пряма загроза життю цивільного населення терористів не зупиняє, – зазначає Дмитро Орлов.

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Інформація про обстріл Енергодара з’явилась після 22:00 28 серпня.

Під вогнем російських військових опинились третій і п’ятий мікрорайони міста.

А вже на ранок 29 серпня стало відомо, що до міста на Запорізьку атомну електростанцію прямує місія Міжнародного агентства з атомної енергії.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 187-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Дмитро Орлов

Фото: Дмитро Орлов