Нічний обстріл Енергодара: 10 людей поранило осколками
10 жителів Енергодара Запорізької області дістали численні осколкові поранення різної ступені важкості під час нічного обстрілу міста.
– Двох із них госпіталізовано до відділення інтенсивної терапії у важкому стані, – повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.
За його словами, знищено та пошкоджено щонайменше 20 автівок, що були припарковані біля будинків 4, 8 та 18 на вулиці Воїнів-інтернаціоналістів.
– Очевидно, так рашисти “відпрацювали” свій сценарій напередодні приїзду місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС.
Пряма загроза життю цивільного населення терористів не зупиняє, – зазначає Дмитро Орлов.
Інформація про обстріл Енергодара з’явилась після 22:00 28 серпня.
Під вогнем російських військових опинились третій і п’ятий мікрорайони міста.
А вже на ранок 29 серпня стало відомо, що до міста на Запорізьку атомну електростанцію прямує місія Міжнародного агентства з атомної енергії.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 187-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Дмитро Орлов
Фото: Дмитро Орлов