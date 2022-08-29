Август, 29 в 8:08

Миссия Международного агентства по атомной энергии отправилась на Запорожскую атомную электростанцию.

Об этом утром 29 августа сообщил в Twitter генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.

– Этот день наступил – миссия МАГАТЭ сейчас в пути для поддержки и помощи Запорожской АЭС, – написал Рафаэль Мариано Гросси.

По его словам, представители агентства должны обеспечить безопасность крупнейшего ядерного объекта Украины и Европы.

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– Горжусь тем, что возглавляю эту миссию, – добавил гендиректор МАГАТЭ.

The day has come, @IAEAorg‘s Support and Assistance Mission to #Zaporizhzhya (ISAMZ) is now on its way. We must protect the safety and security of #Ukraine’s and Europe’s biggest nuclear facility. Proud to lead this mission which will be in #ZNPP later this week. pic.twitter.com/tyVY7l4SrM — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) August 29, 2022

Согласно данным издания The New York Times, в состав миссии МАГАТЭ, кроме главы агентства Рафаэля Мариано Гросси, вошли еще 13 экспертов из преимущественно нейтральных стран.

Гарантии безопасности для визита миссии на оккупированную российскими войсками Запорожскую АЭС представители МАГАТЭ получили 26 августа.

Накануне Запорожская АЭС впервые в истории была полностью отключена от энергосети.

Два энергоблока подключили 26 августа.

В этот день и ночь 27 августа российские войска дважды обстреляли территорию ЗАЭС.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 187-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Рафаэль Мариано Гросси

Фото: Рафаэль Мариано Гросси