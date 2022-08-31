Август, 31 в 12:20

Аналитики Института изучения войны (ISW) называют контрнаступление Вооруженных сил Украины на Юге слаженным.

К такому выводу специалисты пришли, проанализировав действия украинских военных.

В частности, в ISW отметили, что украинские защитники задолго до объявления о начале контрнаступательной операции уничтожали российские наземные линии связи.

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– Из-за ударов по наземным линиям связи россиянам трудно снабжать и укреплять свои позиции живой силой и техникой, что будет только способствовать наземному контрнаступлению Украины, – отмечают эксперты.

Таким образом наземные штурмы в сочетании с ударами свидетельствует о том, что ВСУ настроены на долгосрочный результат.

В ISW сообщили, что последствия уничтожения переправы через Днепр в селе Львово Херсонской области, что в 16 км от Новой Каховки, и понтонной переправы, которую оккупанты построили из барж возле Антоновского автомобильного моста, скорее всего, будут иметь более краткосрочный результат, чем вывод из строя мостов.

Поэтому аналитики считают, что есть смысл их совмещать с активными наземными операциями.

Учитывая это, аналитики Института изучения войны считают, что украинское контрнаступление – слаженное, для правильного выполнения которого требуется определенное время.

В то же время эксперты не исключают, что Кремль может использовать отсутствие быстрой победы ВСУ в Херсоне или молчание украинских военных о прогрессе контрнаступления для искажения усилий украинцев.

Это оккупантам нужно для того, чтобы подорвать доверие общества к перспективам контрнаступления.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 189-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: ISW