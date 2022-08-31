Працюють злагоджено й налаштовані на результат – ISW про контрнаступ ЗСУ на Півдні

Серпень, 31 в 12:20

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) називають контрнаступ Збройних сил України на Півдні злагодженим.

Такого висновку фахівці дійшли, проаналізувавши дії українських військових.

Зокрема, в ISW відзначили, що українські захисники ще задовго до оголошення про початок контрнаступальної операції знищували російські наземні лінії зв’язку.

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– Через удари по наземних лініях зв’язку росіянам важко постачати та зміцнювати свої позиції живою силою та технікою, що лише сприятиме наземному контрнаступу України, – відзначають експерти.

Таким чином поєднання наземних штурмів з ударами свідчить про те, що ЗСУ налаштовані на довгостроковий результат.

В ISW повідомили, що наслідки знищення переправи через Дніпро в селі Львове Херсонської області, що за 16 км від Нової Каховки, та понтонної переправи, яку окупанти збудували з барж біля Антонівського автомобільного мосту, швидше за все, матимуть більш короткостроковий результат, ніж виведення з ладу мостів.

Тому аналітики вважають, що є сенс їх поєднувати з активними наземними операціями.

З огляду на це, аналітики Інституту вивчення війни вважають, що український контрнаступ – злагоджений, для правильного виконання якого потрібен певний час.

Натомість експерти не виключають, що Кремль може використати відсутність швидкої перемоги ЗСУ в Херсоні або мовчання українських військових про прогрес контрнаступу для спотворення зусиль українців.

Це окупантам потрібно для того, щоб підірвати довіру суспільства щодо перспектив контрнаступу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 189-ту добу.

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Джерело: ISW