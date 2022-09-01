Сентябрь, 01 в 11:04

Контрнаступление ВСУ на юге Украины не завершится через неделю — для этого нужно гораздо больше времени.

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что украинцам и Западу не следует подвергаться российским информационным операциям, которые рассказывают о неудаче наступательных действий.

В частности, россияне распространяют несколько нарративов: первый — “контрнаступление провальное”, второй — Украина пошла на контрнаступление по “политическим” причинам, в частности под давлением Запада, третий — на контрнаступлении настаивал президент Владимир Зеленский и, наоборот, против него был главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, а между ними конфликт, поэтому Залужный был вынужден на это пойти.

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В Институте отмечают, что украинское командование действует хитро и долго готовило предпосылки для наступательных действий, которые ВСУ ведет сегодня.

Украинская армия экономит силы и не будет пытаться проводить блицкриг, а будет действовать синхронно.

Эксперты уверены, что время начала контрнаступления соответствует вероятной “деградации возможностей армии РФ”.

– Военные действия в масштабах этого контрнаступления не увенчаются успехом или провалом за день или за неделю. Украинские официальные лица давно признали, что у них нет огромной массы механизированных сил, которая потребовалась бы для проведения молниеносной операции по уничтожению российской обороны в Херсонской области или где-нибудь еще. Вместо этого они в течение нескольких месяцев создавали условия, атакуя и нарушая российские наземные пути снабжения, командные пункты управления и т.п., — объясняют аналитики.

Полномасштабная война в Украине длится уже 190 дней.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ISW