Контрнаступ ЗСУ на півдні України не завершиться за тиждень – для цього потрібно набагато більше часу.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що українцям та Заходу не варто піддаватися російським інформаційним операціям, які розповідають про невдачу наступальних дій.

Зокрема, росіяни поширюють кілька наративів: перший – “контрнаступ провальний”, другий – Україна пішла на контрнаступ з “політичних” причин, зокрема під тиском Заходу, третій – на контрнаступі наполягав президент Володимир Зеленський і, навпаки, проти нього був головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, а між ними конфлікт, тому Залужний був змушений на це піти.

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В Інституті зазначають, що українське командування діє хитро і довго готувало передумови для наступальних дій, які ЗСУ веде сьогодні.

Українська армія економить сили і не буде намагатися проводити бліцкриг, а діятиме синхронно.

Експерти впевнені, що час початку контрнаступу відповідає вірогідній “деградації можливостей армії РФ”.