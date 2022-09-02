Сентябрь, 02 в 16:02

Во время подготовки сюжета о последствиях обстрелов в селе Сеньковка Черниговской области на съемочную группу Фактов ICTV с дрона сбросили взрывчатку.

Журналистка, оператор и водители не пострадали.

Враг, по всей вероятности, целился в автомобиль телеканала. Осколки повредили дверцы и выбили стекло.

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Сеньковка расположена на границе Укрины с Россией и Беларусью. Несмотря на то, что враг периодически стреляет, остаются жить люди.

Съемочная группа Фактов ICTV попала под обстрел на Черниговщине / 3 фотографии

Недавно съемочная группа Фактов ICTV попала под обстрел в городе Северск Донецкой области.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 191-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.