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Факти / Україна

Знімальна група Фактів ICTV потрапила під обстріл на Чернігівщині

Ольга Читайло, Журналістка Факти ICTV Валентина Летяк, редакторка стрічки
Знімальна група Фактів ICTV потрапила під обстріл
Фото: Факти ICTV

Під час підготовки сюжету про наслідки обстрілів у селі Сеньківка Чернігівської області на знімальну групу Фактів ICTV з дрона скинули вибухівку.

Журналістка, оператор та водії не постраждали.

Ворог, імовірно, цілився в автомобіль телеканалу. Осколки пошкодили дверцята та вибили скло.

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Сеньківка розташована на межі України з Росією та Білоруссю. Попри те, що ворог періодично стріляє, там залишаються жити люди.

Фото: Факти ICTV
Знімальна група Фактів ICTV потрапила під обстріл
Знімальна група Фактів ICTV потрапила під обстріл
Фото: Факти ICTV
Знімальна група Фактів ICTV потрапила під обстріл
Знімальна група Фактів ICTV потрапила під обстріл
Знімальна група Фактів ICTV потрапила під обстріл на Чернігівщині / 3 фотографии

Нещодавно знімальна група Фактів ICTV потрапила під обстріл у місті Сіверськ, що в Донецькій області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 191-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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