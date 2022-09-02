Знімальна група Фактів ICTV потрапила під обстріл на Чернігівщині
Фото: Факти ICTV
Під час підготовки сюжету про наслідки обстрілів у селі Сеньківка Чернігівської області на знімальну групу Фактів ICTV з дрона скинули вибухівку.
Журналістка, оператор та водії не постраждали.
Ворог, імовірно, цілився в автомобіль телеканалу. Осколки пошкодили дверцята та вибили скло.
Зараз дивляться
Сеньківка розташована на межі України з Росією та Білоруссю. Попри те, що ворог періодично стріляє, там залишаються жити люди.
Знімальна група Фактів ICTV потрапила під обстріл на Чернігівщині / 3 фотографии
Нещодавно знімальна група Фактів ICTV потрапила під обстріл у місті Сіверськ, що в Донецькій області.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 191-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.