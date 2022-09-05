Сентябрь, 05 в 17:58

В настоящее время ремонт линий электропередачи, соединяющих Запорожскую атомную электростанцию (АЭС) с энергосистемой Украины, невозможен из-за боевых действий.

Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко, комментируя повреждение последней линии электропередачи и последующее отключение от сети энергоблока №6 ЗАЭС.

Речь идет о последней линии ЛЭП 330 кВ ЗаТЕС – Ферросплавная, которая соединяла станцию с энергосистемой Украины. Она отключилась из-за пожара, возникшего в результате вражеских обстрелов.

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Галущенко обратил внимание на то, что это произошло сразу же, как Запорожскую АЭС покинули большинство представителей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

– Как только основная часть миссии МАГАТЭ уехала с ЗАЭС – и станция снова обесточена… Любые ремонты линий сейчас невозможны – вокруг станции ведутся боевые действия. Мир снова находится на грани атомной катастрофы, — подчеркнул Галущенко.

Министр добавил, что единственный путь обеспечения ядерной безопасности на Запорожской АЭС – это ее деоккупация и создание вокруг станции демилитаризованной зоны.

Как известно, по состоянию на утро 5 сентября ЗАЭС уже работала с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности. В работе оставался только шестой энергоблок, который теперь отключен.

Следует отметить, что сегодня четыре из шести представителей миссии МАГАТЭ завершили работу на Запорожской АЭС и покинули площадку станции. А два эксперта должны продолжать работу на ЗАЭС на постоянной основе. Миссия прибыла на станцию 1 сентября.

В Киеве настаивают, что ЗАЭС должна вернуться под контроль Украины, а вокруг станции нужно создать демилитаризованную зону до завершения боевых действий, из которой РФ должна вывести свои войска.

Премьер Денис Шмыгаль озвучил предложение о том, что на Запорожскую АЭС необходимо отправить миротворческую миссию под эгидой Евросоюза и ООН для обеспечения полной демилитаризации.

Источник: Герман Галущенко