Ремонти ліній неможливі через бої: Міненерго про ситуацію довкола ЗАЕС
Наразі ремонт ліній електропередачі, які з’єднують Запорізьку атомну електростанцію (АЕС) з енергосистемою України, неможливий через бойові дії.
Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко, коментуючи пошкодження останньої лінії електропередачі та подальше відключення від мережі енергоблоку № 6 ЗАЕС.
Йдеться про останню лінію ЛЕП 330 кВ ЗаТЕС – Феросплавна, яка з’єднувала станцію з енергосистемою України. Вона відключилася через пожежу, що виникла внаслідок ворожих обстрілів.
Галущенко звернув увагу на те, що це сталося одразу ж, як Запорізьку АЕС залишила більшість представників місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).
– Щойно основна частина місії МАГАТЕ поїхала із ЗАЕС – і станція знову знеживлена… Будь-які ремонти ліній зараз неможливі – навколо станції ведуться бойові дії. Світ знову знаходиться на межі атомної катастрофи, – наголосив Галущенко.
Міністр додав, що єдиний шлях забезпечити ядерну безпеку на Запорізькій АЕС – це її деокупація та створення довкола станції демілітаризованої зони.
Як відомо, станом на ранок 5 вересня ЗАЕС уже працювала з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки. В роботі залишався лише шостий енергоблок, який тепер відключено.
Варто зазначити, що сьогодні чотири із шести представників місії МАГАТЕ завершили роботу на Запорізькій АЕС і залишили майданчик станції. А два експерти мали продовжувати роботу на ЗАЕС на постійній основі. Місія прибула на станцію 1 вересня.
У Києві наполягають, що ЗАЕС має повернутися під контроль України, а довкола станції потрібно створити демілітаризовану зону до завершення бойових дій, з якої РФ має вивести свої війська.
Прем’єр Денис Шмигаль озвучив пропозицію, що на Запорізьку АЕС необхідно відправити миротворчу місію під егідою Євросоюзу та ООН для забезпечення повної демілітаризації.
Джерело: Герман Галущенко