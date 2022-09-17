Сентябрь, 17 в 12:27

17 сентября во временно захваченном Донецке поднимается дым над одним из зданий оккупационной администрации.

Оккупанты заявили о четырех прилетах в Ворошиловском районе.

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В частности, сообщают о попадании в здание главпочтамта.

Напомним, что накануне взрывы раздавались и в “генпрокуратуре” оккупированного Луганска.

Известно, что от полученных ранений погибли “генеральный прокурор” Сергей Горенко и его заместительница Екатерина Стегленко.

Также громко было возле здания апелляционного суда в центре оккупированного Херсона.

Взрывы прогремели в помещении, где расположены кабинеты коллаборанта Кирилла Стремоусова и гауляйтера Сергея Елисеева.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 206-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Типичный Донецк