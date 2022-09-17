В центре Донецка – дым над зданием оккупационной администрации
17 сентября во временно захваченном Донецке поднимается дым над одним из зданий оккупационной администрации.
Оккупанты заявили о четырех прилетах в Ворошиловском районе.
В частности, сообщают о попадании в здание главпочтамта.
Напомним, что накануне взрывы раздавались и в “генпрокуратуре” оккупированного Луганска.
Известно, что от полученных ранений погибли “генеральный прокурор” Сергей Горенко и его заместительница Екатерина Стегленко.
Также громко было возле здания апелляционного суда в центре оккупированного Херсона.
Взрывы прогремели в помещении, где расположены кабинеты коллаборанта Кирилла Стремоусова и гауляйтера Сергея Елисеева.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 206-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Фото: Типичный Донецк