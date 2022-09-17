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Факти / Україна

У центрі Донецька – дим над будівлею окупаційної адміністрації

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
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У центрі Донецька – дим над будівлею окупаційної адміністрації

17 вересня в тимчасово захопленому Донецьку здіймається дим над однією з будівель окупаційної адміністрації.

Окупанти заявили про чотири прильоти у Ворошилівському районі.

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Зокрема, повідомляють про влучання в будівлю головпоштамту.

Нагадаємо, що напередодні вибухи лунали і в “генпрокуратурі” окупованого Луганська.

Відомо, що від отриманих поранень загинули “генеральний прокурор” Сергій Горенко та його заступниця Катерина Стегленко.

Так само гучно було біля будівлі апеляційного суду в центрі окупованого Херсона.

Вибухи прогриміли в приміщенні, де розташовані кабінети колаборанта Кирила Стремоусова та гауляйтера Сергія Єлісєєва.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 206-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Типичный Донецк

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