У центрі Донецька – дим над будівлею окупаційної адміністрації

Вересень, 17 в 12:27

17 вересня в тимчасово захопленому Донецьку здіймається дим над однією з будівель окупаційної адміністрації.

Окупанти заявили про чотири прильоти у Ворошилівському районі.

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Зокрема, повідомляють про влучання в будівлю головпоштамту.

Нагадаємо, що напередодні вибухи лунали і в “генпрокуратурі” окупованого Луганська.

Відомо, що від отриманих поранень загинули “генеральний прокурор” Сергій Горенко та його заступниця Катерина Стегленко.

Так само гучно було біля будівлі апеляційного суду в центрі окупованого Херсона.

Вибухи прогриміли в приміщенні, де розташовані кабінети колаборанта Кирила Стремоусова та гауляйтера Сергія Єлісєєва.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 206-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Типичный Донецк