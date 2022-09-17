У центрі Донецька – дим над будівлею окупаційної адміністрації
17 вересня в тимчасово захопленому Донецьку здіймається дим над однією з будівель окупаційної адміністрації.
Окупанти заявили про чотири прильоти у Ворошилівському районі.
Зокрема, повідомляють про влучання в будівлю головпоштамту.
Нагадаємо, що напередодні вибухи лунали і в “генпрокуратурі” окупованого Луганська.
Відомо, що від отриманих поранень загинули “генеральний прокурор” Сергій Горенко та його заступниця Катерина Стегленко.
Так само гучно було біля будівлі апеляційного суду в центрі окупованого Херсона.
Вибухи прогриміли в приміщенні, де розташовані кабінети колаборанта Кирила Стремоусова та гауляйтера Сергія Єлісєєва.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 206-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Фото: Типичный Донецк