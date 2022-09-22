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Факты / Україна

Дети и пенсионеры второй армии мира: появились фото оккупантов, на которых обменяли пленных

Татьяна Забожко, редактор ленты
Дети и пенсионеры второй армии мира: появились фото оккупантов, на которых обменяли пленных

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец показал фото с российскими оккупантами, на которых обменяли украинских пленных.

Захватчиков сфотографировали в автобусе, в котором те направились на территорию РФ.

– Это освобожденные российские военнослужащие – молодые “дети” и пенсионеры “второй армии мира”, которые из-за “успехов” спецоперации ловят сегодня на границах тех, кто против общей могилизации.

Победа уже близко, – подписал фото с захватчиками Дмитрий Лубинец.

Омбудсмен подчеркнул, что работа будет продолжаться, пока не освободят из плена последнего украинца и не деоккупируют все украинские территории.

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Напомним, что Украина вернула из российского плена 215 военных.

Среди освобожденных – бойцы полка Азов, Нацгвардии, СБУ, морские пехотинцы, а также 10 иностранцев, которые встали на защиту Украины.

Обменять их удалось на экс-нардепа Виктора Медведчука, который уже дал показания по делу о госизмене, содействии террористическим организациям и финансировании терроризма, а также на 55 российских пленных.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 211-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Дмитрий Лубинец

Фото: Дмитрий Лубинец

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