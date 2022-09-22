Діти й пенсіонери другої армії світу: з’явилися фото окупантів, на яких обміняли полонених
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець продемонстрував фото із російськими окупантами, на яких обміняли українських полонених.
Загарбників сфотографували в автобусі, в якому ті попрямували на територію РФ.
– Це звільнені російські військовослужбовці – молоді “діти” й пенсіонери “другої армії світу”, які через “успіхи” спецоперації ловлять сьогодні на кордонах тих, хто проти загальної могилізації.
Перемога вже близько, – підписав фото із загарбниками Дмитро Лубінець.
Омбудсмен наголосив, що робота триватиме, доки не звільнять з полону останнього українця й деокупують всі українські території.
Нагадаємо, що Україна повернула з російського полону 215 військових.
Серед звільнених – бійці полку Азов, Нацгвардії, СБУ, морські піхотинці, а також 10 іноземців, які стали на захист України.
Обміняти їх вдалось на екснардепа Віктора Медведчука, який вже дав свідчення у справі про держзраду, сприяння терористичним організаціям та фінансування тероризму, а також на 55 російських полонених.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 211-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Дмитро Лубінець
Фото: Дмитро Лубінець