Вересень, 23 в 20:04

Президент Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ відреагувати на факти використання російськими військами в Україні озброєння іранського виробництва.

Про це 23 вересня повідомив Офіс президента України.

У повідомленні Офісу зазначають, що попри те, що керівництво Ірану неодноразово публічно заявляло про свою нейтральність і готовність бути посередником у припиненні російської агресії проти України, зібрані на полі бою зразки підтвердили, що Росія застосовує проти України озброєння саме іранського виробництва.

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– Такі дії Ірану розцінюються як крок проти суверенітету й територіальної цілісності України, а також проти життя та здоров’я українських громадян, – заявив прессекретар президента Сергій Никифоров.

Нагадаємо, ввечері 22 вересня українські захисники знищили на Миколаївщині чотири дрони-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва.

Перед цим в Оперативному командуванні Південь повідомили, що на півдні окупанти активізували повітряні атаки із застосуванням іранських дронів.

Наприкінці серпня у ЗМІ з’явилась інформація, що президент Франції Еммануель Макрон просив президента Ісламської Республіки Іран Ібрагіма Райсі стати посередником в російсько-українській війні.