Сентябрь, 24 в 12:49

Парамедик-доброволец Екатерина Полищук (Пташка) опубликовала в сети первое сообщение после возвращения из российского плена.

Публикацию она обнародовала на своей странице в Instagram и добавила фото на фоне государственного флага Украины. Екатерина выразила уверенность, что каждый защитник Мариуполя будет освобожден, а украинские земли – деоккупированы.

– Это было начало. А теперь я дома. И все на свете нужно пережить, и каждый финиш – это, в сущности, старт. Каждый защитник Мариуполя вернется домой. Каждый клочок украинской земли будет отвоеван. Мы вернулись, чтобы бороться дальше! – подчеркнула она.

Сейчас смотрят Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений birdie mad (@mad_birdie31)

А в Instagram Stories Полищук поблагодарила всех за слова поддержки, поздравления с освобождением из плена.

– Спасибо за борьбу за мою свободу. Зализываем раны и в строй! Если перестану улыбаться – я умерла. А я жива. Я в Украине, мы сделали это вместе. Но это только начало, – отметила она.

Екатерина Полищук, известная по позывному Пташка, родом из Тернопольской области. Она музыкант по образованию: окончила Тернопольский художественный колледж им. Соломии Крушельницкой, играет на бандуре и пишет стихи.

С 2021 года Полищук служит парамедиком медицинского батальона Госпитальеры, была участницей обороны Мариуполя от российских оккупационных войск.

Весной в соцсетях распространилось видео, как Пташка в подвалах завода Азовсталь проникновенно исполняла песни. Именно благодаря этим записям о ней узнали вся Украина и мир.

После эвакуации защитников Мариуполя с Азовстали Екатерина Полищук попала в плен. 21 сентября из плена удалось вернуть 215 военных, среди которых была и Пташка.

Источник: Instagram Екатерины Полищук

Фото: Instagram Екатерины Полищук