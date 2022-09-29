Вересень, 29 в 18:05

В деяких місцях та селищах тимчасово окупованої Росією Запорізької області загарбники виселяють українців, які відмовлялися брати участь у “референдумі”.

Про це у своєму Telegram каналі 29 вересня розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

– В окремих тимчасово окупованих населених пунктах Запорізької області російські окупаційні адміністрації вдавалися до виселення цивільного населення з власних будинків, саме тих, хто відмовлявся голосувати, – розповіла вона.

За словами Маляр, одним зі свідчень, що до участі у псевдореферендумах окупанти примушували українців, є те, що у період з 23 по 27 вересня вулицями захоплених Росією населених пунктів Запорізької області пересувались так звані мобільні групи дільничних виборчих комісій, які були з озброєною охороною російських військовослужбовців.

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Вони, “погрожуючи зброєю, вручали всім перехожим бюлетені і вносили їх до списків учасників голосування”, розповіла заступниця голови Міноборони.

Маляр додала, що при цьому для створення позитивної пропагандистської картинки про добровільну участь громадян тимчасово окупованих територій у фейковому референдумі висвітлення так званого виборчого процесу в російських ЗМІ здійснювалось шляхом цілеспрямованого розгортання показових “медійних дільниць” та організації роботи на них російських політтехнологів і масовок з числа заздалегідь підготовлених та проплачених колаборантів.

Нагадаємо, підконтрольні Москві ставленики терористичних формувань “Л/ДНР” оголосили “референдуми” про “приєднання” до РФ. Аналогічні шоу влаштували і в тимчасово захоплених Росією територіях Херсонської та Запорізької областей.

Фіктивне волевиявлення проходило у період з 23 до 27 вересня. Терористи проводили “голосування” під дулом автоматів.

Вже 30 вересня у Росії зі зверненням планує виступити президент Володимир Путін. Розвідка Британії вважає, що, ймовірно, російський диктатор хоче оголосити у цей день про “приєднання” окупованих територій України до РФ.

Фото: Ганна Маляр

Джерело: Ганна Маляр Інфо