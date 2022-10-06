Жовтень, 06 в 15:19

Захисники Маріуполя погодилися залишити територію металургійного комбінату Азовсталь у травні цього року, оскільки на той момент були поранені сотні військових. Вони потребували медичної допомоги.

Про це розповів сьогодні під час пресконференції начальник штабу полку Азов, майор Богдан Кротевич (позивний Тавр).

Він наголосив, що бійцям було важко зважитися на вихід у російський полон. Уся операція проходила за погодженням з українською владою.

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Так, командир полку Азов, підполковник Денис Прокопенко (позивний Редіс), мали зв’язок із президентом Володимиром Зеленським, головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним та очільником Головного управління розвідки Міноборони України Кирилом Будановим.

– Вся операція нашого виходу була узгоджена з керівництвом держави. Це була важка операція… Нам було дуже важко ухвалити це рішення. Але тоді в нас було 600 поранених, і 300 з них просто гнили, вони дуже повільно гинули. Тому офіцерський склад одностайно прийняв рішення про вихід у полон, щоб надати термінову медичну допомогу бійцям, – наголосив Кротевич.

Він уточнив, що на Азовсталі на той момент не було ліків та необхідного медичного обладнання.

Кротевич додав, що керівництво України надало їм право вибору – виходити чи ні з Азовсталі.

Коментуючи роль Червоного Хреста в цьому питанні, він розповів про домовленості представників цієї організації щодо виходу мирних людей. Кротевич нагадав, що в бункерах Азовсталі знаходилися цивільні до майже останніх днів оборони. Коли окупанти повністю заблокували та оточили підприємство – почалися переговори про звільнення мирних громадян.

– Були домовленості Червоного Хреста, що всі цивільні, які виходять, потраплять на територію, підконтрольну Україні. На жаль, цього не сталося. Тому я не знаю, як відповісти про гарантії Червоного Хреста саме в цій історії. Гарантії не були дотримані, – заявив Кротевич.

Як відомо, евакуація українських військовослужбовців із комбінату Азовсталь у Маріуполі відбулася в травні. Їх вивезли на тимчасово окуповані території Донецької області. Йдеться про понад 2,5 тис. українських воїнів.

У Міноборони України наголошували, що захисників планують звільнити за процедурою обміну. 21 вересня з полону вдалося повернути 215 військових, серед яких були захисники Маріуполя.