Октябрь, 08 в 0:53

Обучение украинских военных за границей происходит по стандартам Североатлантического альянса.

Об этом написал главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

Он сообщил, что 7 октября обсудил вопросы подготовки украинских подразделений с Генеральным инспектором Бундесвера генералом Эберхардом Цорном.

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— Благодарен за помощь. Убежден, что подготовка войск по стандартам НАТО является ключевым фактором приобретения полной взаимосовместимости, — написал главком ВСУ.

Министерство обороны Германии ранее сообщало, что дроны пытались следить за обучением украинских военных на полигоне Вильдфлекен.

Накануне министр обороны Алексей Резников заявил, что сейчас десятки стран обучая украинских бойцов на своей территории.

Источник: Валерий Залужный

Фото: Валерий Залужный