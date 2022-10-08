Жовтень, 08 в 0:53

Навчання українських військових за кордоном відбувається за стандартами Північноатлантичного альянсу.

Про це написав головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Він повідомив, що 7 жовтня обговорив питання підготовки українських підрозділів з Генеральним інспектором Бундесверу генералом Еберхардом Цорном.

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– Вдячний за допомогу. Переконаний, що підготовка військ за стандартами НАТО є ключовим фактором набуття повної взаємосумісності, – написав головком ЗСУ.

Міністерство оборони Німеччини раніше повідомляло, що дрони намагались слідкувати за навчанням українських військових на полігоні Вільдфлекен.

Напередодні міністр оборони Олексій Резніков заявив, що наразі десятки країн навчаючи українських бійців на своїй території.

Джерело: Валерій Залужний

Фото: Валерій Залужний