У Запоріжжі знову лунають вибухи
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У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.
– Окупант атакував ракетами обласний центр. Інформація щодо руйнувань і постраждалих з’ясовується. Знаходитесь в укриттях! Є небезпека повторних атак! – повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
Нагадаємо, що сьогодні зранку під час повітряної тривоги російський ворог випустив по Запоріжжю 12 ракет С-300.
Також РФ обстріляла Запорізьку область з РСЗВ та артилерії, а саме місто Оріхів та смт. Степногірськ.
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