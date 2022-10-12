Жовтень, 12 в 0:15

У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

– Окупант атакував ракетами обласний центр. Інформація щодо руйнувань і постраждалих з’ясовується. Знаходитесь в укриттях! Є небезпека повторних атак! – повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Нагадаємо, що сьогодні зранку під час повітряної тривоги російський ворог випустив по Запоріжжю 12 ракет С-300.

Також РФ обстріляла Запорізьку область з РСЗВ та артилерії, а саме місто Оріхів та смт. Степногірськ.

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