Який вигляд зараз має Кримський міст – фото супутника Maxar
Американська аерокосмічна компанія Maxar Technologies показала супутникові фото Кримського мосту, на якому тривають ремонтні роботи.
Знімки Maxar Technologies опублікувала у Twitter.
Зазначається, що росіяни продовжують ремонтували автомобільний проліт, який після вибуху впав у воду. Також ремонтують і залізничні колії.
На фото можна бачити транспортні засоби, які їдуть мостом, а неподалік пором, що перевозить автомобілі через Керченську протоку.
Фото: Maxar Technologies
Раніше радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко заявив, що для повного відновлення автомобільного полотна на Керченському мосту буде необхідно щонайменше три-п’ять місяців.
Нагадаємо, що вибух на Кримському мосту пролунав 8 жовтня близько 06:00. На місці одразу виникла пожежа, кілька секцій мосту впало у воду.
У соціальних мережах з’явилися відеозаписи моменту вибуху на мосту, а також його наслідків.
Згодом Путін звинуватив у підриві Керченського мосту спецслужби України.