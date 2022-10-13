Жовтень, 13 в 9:39

Американська аерокосмічна компанія Maxar Technologies показала супутникові фото Кримського мосту, на якому тривають ремонтні роботи.

Знімки Maxar Technologies опублікувала у Twitter.

Зазначається, що росіяни продовжують ремонтували автомобільний проліт, який після вибуху впав у воду. Також ремонтують і залізничні колії.

Зараз дивляться

На фото можна бачити транспортні засоби, які їдуть мостом, а неподалік пором, що перевозить автомобілі через Керченську протоку.

Фото: Maxar Technologies

Раніше радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко заявив, що для повного відновлення автомобільного полотна на Керченському мосту буде необхідно щонайменше три-п’ять місяців.

Нагадаємо, що вибух на Кримському мосту пролунав 8 жовтня близько 06:00. На місці одразу виникла пожежа, кілька секцій мосту впало у воду.

У соціальних мережах з’явилися відеозаписи моменту вибуху на мосту, а також його наслідків.

Згодом Путін звинуватив у підриві Керченського мосту спецслужби України.