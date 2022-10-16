Для РФ война вышла на стадию стратегического цугцванга: Данилов привел пять признаков

Октябрь, 16 в 15:48

Каждый шаг России усугубляет ситуацию и приближает ее к финалу, считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

На своей странице в Facebook он перечислил пять признаков того, что для РФ война вышла на стадию стратегического цугцванга

Путинская мобилизация превратилась в бегство более 500 тыс. россиян, демонстрацию гнилости российской системы, смерть неподготовленных призывников, возмущение ”глубинного народа”, падение уровня поддержки войны и самое главное — стало мощным фактором политической дестабилизации в РФ.

превратилась в бегство более 500 тыс. россиян, демонстрацию гнилости российской системы, смерть неподготовленных призывников, возмущение ”глубинного народа”, падение уровня поддержки войны и самое главное — стало мощным фактором политической дестабилизации в РФ. Попытка аннексии украинских территорий – беспрецедентная в истории ООН консолидация мира вокруг поддержки Украины и осуждения РФ ( голосование Генассамблеи ООН 12 октября 2022 года

– беспрецедентная в истории ООН консолидация мира вокруг поддержки Украины и осуждения РФ ( Путинский ядерный шантаж – полная перезагрузка и модернизация структур НАТО, увеличение бюджета, перевооружение, готовность и способность к жесткому и немедленному ответу (обучение по ядерному сдерживанию Steadfast Noo 17 октября 2022 года). Угроза потери влиятельных партнеров – Индии и Китая.

– полная перезагрузка и модернизация структур НАТО, увеличение бюджета, перевооружение, готовность и способность к жесткому и немедленному ответу (обучение по ядерному сдерживанию Steadfast Noo 17 октября 2022 года). Угроза потери влиятельных партнеров – Индии и Китая. Ракетные удары рашистов по столице, городам Украины и критической инфраструктуре — ускорение принятия союзниками решения по передаче ВСУ современных систем ПВО

— ускорение принятия союзниками решения по Агрессивная война, развязанная с целью уничтожения Украины, привела к формированию единой политической украинской нации, силы которой растут, а единство российской псевдофедерации тает и входит в стадию полураспада.

Недавно Данилов рассказал, что в РФ сейчас сложилась непростая ситуация, ведь там есть, по меньшей мере, четыре армии, которые не подчиняются друг другу. Он объяснил, что у приспешника Кремля, лидера Чечни Рамзана Кадырова есть собственная армия, которая не подчиняется министру обороны РФ Сергею Шойгу.

Сейчас смотрят

Также, по словам Данилова, свою армию имеют основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин и руководитель Росгвардии Виктор Золотов. Кроме того, в России есть военные, подчиняющиеся непосредственно Шойгу.

Источник: Алексей Данилов