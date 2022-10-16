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Факты / Україна

Для РФ война вышла на стадию стратегического цугцванга: Данилов привел пять признаков

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Для РФ война вышла на стадию стратегического цугцванга: Данилов привел пять признаков
Фото: Офис президента

Каждый шаг России усугубляет ситуацию и приближает ее к финалу, считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

На своей странице в Facebook он перечислил пять признаков того, что для РФ война вышла на стадию стратегического цугцванга

  • Путинская мобилизация превратилась в бегство более 500 тыс. россиян, демонстрацию гнилости российской системы, смерть неподготовленных призывников, возмущение ”глубинного народа”, падение уровня поддержки войны и самое главное — стало мощным фактором политической дестабилизации в РФ.
  • Попытка аннексии украинских территорий – беспрецедентная в истории ООН консолидация мира вокруг поддержки Украины и осуждения РФ (голосование Генассамблеи ООН 12 октября 2022 года).
  • Путинский ядерный шантаж – полная перезагрузка и модернизация структур НАТО, увеличение бюджета, перевооружение, готовность и способность к жесткому и немедленному ответу (обучение по ядерному сдерживанию Steadfast Noo 17 октября 2022 года). Угроза потери влиятельных партнеров – Индии и Китая.
  • Ракетные удары рашистов по столице, городам Украины и критической инфраструктуре — ускорение принятия союзниками решения по передаче ВСУ современных систем ПВО, созданию мощной системы воздушной защиты (Рамштайн-6 12 октября 2022 года).
  • Агрессивная война, развязанная с целью уничтожения Украины, привела к формированию единой политической украинской нации, силы которой растут, а единство российской псевдофедерации тает и входит в стадию полураспада.

Недавно Данилов рассказал, что в РФ сейчас сложилась непростая ситуация, ведь там есть, по меньшей мере, четыре армии, которые не подчиняются друг другу. Он объяснил, что у приспешника Кремля, лидера Чечни Рамзана Кадырова есть собственная армия, которая не подчиняется министру обороны РФ Сергею Шойгу.

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Также, по словам Данилова, свою армию имеют основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин и руководитель Росгвардии Виктор Золотов. Кроме того, в России есть военные, подчиняющиеся непосредственно Шойгу.

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Источник: Алексей Данилов

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