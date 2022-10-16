Жовтень, 16 в 15:48

Кожен крок Росії погіршує ситуацію і наближує її до фіналу, вважає секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

Він зазначив, що для РФ війна вийшла на стадію стратегічного цугцвангу, коли кожен хід погіршує ситуацію і наближує до фіналу.

На своїй сторінці у Facebook він перерахував п’ять ознак такої ситуації в РФ:

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Путінська мобілізація перетворилась на втечу понад 500 тис. росіян, демонстрацію гнилості російської системи, смерть непідготовлених призовників, зростання обурення ”глибинного народу”, падіння рівня підтримки війни і найголовніше – стала потужним фактором політичної дестабілізації на РФ.

перетворилась на втечу понад 500 тис. росіян, демонстрацію гнилості російської системи, смерть непідготовлених призовників, зростання обурення ”глибинного народу”, падіння рівня підтримки війни і найголовніше – стала потужним фактором політичної дестабілізації на РФ. Спроба анексії українських територій – безпрецедентна в історії ООН консолідація світу навколо підтримки України і засудження РФ ( голосування Генасамблеї ООН, 12 жовтня 2022

– безпрецедентна в історії ООН консолідація світу навколо підтримки України і засудження РФ ( Путінський ядерний шантаж – повне перезавантаження і модернізація структур НАТО, збільшення бюджету, переозброєння, готовність і здатність до жорсткої та негайної відповіді (навчання з ядерного стримування Steadfast Noo, 17 жовтня 2022). Загроза втрати впливових партнерів – Індії та Китаю.

– повне перезавантаження і модернізація структур НАТО, збільшення бюджету, переозброєння, готовність і здатність до жорсткої та негайної відповіді (навчання з ядерного стримування Steadfast Noo, 17 жовтня 2022). Загроза втрати впливових партнерів – Індії та Китаю. Ракетні удари рашистів по столиці, містах України та критичній інфраструктурі – прискорення ухвалення союзниками рішення щодо передачі ЗСУ сучасних систем ПВО

– прискорення ухвалення союзниками рішення щодо Агресивна війна, розв’язана з метою знищення України, призвела до формування єдиної політичної української нації, сили якої дедалі зростають, а єдність російської псевдофедерації тане і входить в стадію напіврозпаду.

Нещодавно Данілов розповів, що у РФ наразі склалася непроста ситуація, адже там є щонайменше чотири армії, які не підпорядковуються одна одній. Він пояснив, що в маріонетки Кремля, лідера Чечні Рамзана Кадирова є власна армія, яка не підпорядковується міністру оборони РФ Сергію Шойгу.

Також, за словами Данілова, свою армію мають засновник ПВК Вагнер Євгеній Пригожин і керівник Росгвардії Віктор Золотов. Крім того, в Росії є військові, які підпорядковуються безпосередньо Шойгу.

Джерело: Олексій Данілов