Октябрь, 18 в 17:50

Бывший главарь террористического формирования “ДНР” Игорь Гиркин (Стрелков) уже прибыл на временно оккупированные территории Украины.

Об этом рассказал в одном из интервью руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Таким образом он прокомментировал объявление ГУР вознаграждения за взятие Гиркина в плен в размере $100 тыс.

– Известно одно из его местонахождений, он уже прибыл на территорию оккупированной Украины, всего остального давайте подождем. Шансы есть, – подчеркнул Буданов.

Он уточнил, что по номеру телефона, обнародованному ГУР для желающих сдать Гиркина, связались “несколько людей с абсолютно реальными предложениями”. В связи с этим Буданов советует наблюдать за ситуацией.

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Руководитель ГУР также отметил, что Гиркин должен предстать перед судом в Гааге за свои преступления. К тому же террорист владеет важной информацией. Поэтому разведка готова найти $100 тыс., чтобы его поймать.

– Это, в принципе, не так дорого за такое лицо. Он является важным носителем информации, и прежде всего – для международного уголовного судопроизводства. В принципе, как говорится, он клиент Гааги. Он даже “не наш” будет… ГУР найдет такие деньги, чтобы помочь нашим коллегам из Гааги, — сообщил Буданов.

На днях появилась информация, что террорист Игорь Гиркин уезжает на фронт в Украину. После этого украинцы объявили своеобразную “охоту” на него: пообещали вознаграждение тому, кто возьмет военного преступника в плен. Только за первые часы сумма вознаграждения достигла $50 тыс.

Впоследствии Главное управление разведки Минобороны пообещало выплатить $100 тыс. за пленного Гиркина.

Игорь Гиркин – бывший полковник ФСБ, военный преступник и бывший “министр обороны” террористической организации “ДНР”. Он проходит как обвиняемый по делу об уничтожении самолета рейса MH17. В 2019 году Нидерланды объявили террориста в международный розыск.