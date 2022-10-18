Жовтень, 18 в 17:50

Колишній ватажок терористичного формування “ДНР” Ігор Гіркін (Стрєлков) уже прибув на тимчасово окуповані території України.

Про це розповів в одному з інтерв’ю керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. Таким чином він прокоментував оголошення ГУР винагороди за взяття Гіркіна в полон у розмірі $100 тис.

– Відомо одне з його місцезнаходжень, він вже прибув на територію окупованої України, всього іншого давайте зачекаємо. Шанси є, – наголосив Буданов.

Він уточнив, що за номером телефону, який оприлюднило ГУР для бажаючих здати Гіркіна, зв’язалися “кілька людей з абсолютно реальними пропозиціями”. Тож Буданов радить спостерігати за ситуацією.

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Керівник ГУР також зазначив, що Гіркін повинен постати перед судом у Гаазі за свої злочини. До того ж терорист володіє важливою інформацією. Тож розвідка готова знайти $100 тис., щоб його упіймати.

– Це, в принципі, не так дорого за таку особу. Він є важливим носієм інформації, і перш за все – для міжнародного кримінального судочинства. В принципі, як то кажуть, він клієнт Гааги. Він навіть “не наш” буде… ГУР знайде такі гроші, аби допомогти нашим колегам із Гааги, – повідомив Буданов.

Днями з’явилася інформація, що терорист Ігор Гіркін їде на фронт в Україну. Після цього українці оголосили своєрідне “полювання” на нього: пообіцяли винагороду тому, хто візьме військового злочинця у полон. Лише протягом перших годин сума винагороди досягла $50 тис.

Згодом Головне управління розвідки Міноборони пообіцяло виплатити $100 тис. за полоненого Гіркіна.

Ігор Гіркін – колишній полковник ФСБ, воєнний злочинець та колишній “міністр оборони” терористичної організації “ДНР”. Він проходить як обвинувачений у справі про збиття літака рейсу MH17. У 2019 році Нідерланди оголосили терориста в міжнародний розшук.