У разі підриву Каховської ГЕС Крим на 10-15 років залишиться без води – Данілов

Жовтень, 25 в 17:45

У разі підриву Каховської ГЕС тимчасово окупований Крим залишиться без водопостачання на 10-15 років, а можливо, і назавжди.

Про це в інтерв’ю британському телеканалу Sky News заявив секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов.

Він нагадав, що російська армія замінувала Каховську дамбу “великою кількістю вибухівки”.

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– Нам доведеться почекати і подивитись. Але якщо вони її підірвуть, то ідея водопостачання Криму зникне на 10 чи 15 років, а можливо, і назавжди. Тоді виникає запитання, навіщо їм потрібен Крим, якщо вони збираються залишити його без води, – сказав він.

Раніше очільник Головного управління розвідки (ГУР) Кирило Буданов заявив, що підрив окупантами Каховської дамби лише на два тижні сповільнить контрнаступ ЗСУ.

За словами президента Зеленського, в разі підриву греблі під загрозою швидкого затоплення опиняться 80 населених пунктів, включно з Херсоном.