Настроена на ракетные удары: РФ вывела в Черное море уже 21 корабль
К 12 ноября Россия вывела в Черное море уже 21 корабль.
На боевом дежурстве в настоящее время находятся два надводных ракетоносителя.
Общее количество готовых к применению ракет типа Калибр на их бортах – 16.
– Враг явно настроен продолжать практику ракетных и дроновых ударов, в том числе и по объектам критической, энергетической инфраструктуры, – отмечают в Оперативном командовании Юг.
Напомним, что РФ не прекращает наращивать количество кораблей в Черном море уже несколько дней.
Так, еще днем 9 ноября в Черном море было восемь российских кораблей, среди которых было два больших десантных.
Ночью 10 ноября их стало 12, а уже днем – 14, среди которых был и один ракетоноситель с восемью ракетами типа Калибр на борту.
К ночи 11 ноября их было уже 17, в том числе и два ракетоносителя с 16 ракетами типа Калибр. А уже днем 11 ноября – 19.
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Источник: ОК Юг
Фото: Минобороны РФ