Ноябрь, 12 в 6:26

К 12 ноября Россия вывела в Черное море уже 21 корабль.

На боевом дежурстве в настоящее время находятся два надводных ракетоносителя.

Общее количество готовых к применению ракет типа Калибр на их бортах – 16.

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– Враг явно настроен продолжать практику ракетных и дроновых ударов, в том числе и по объектам критической, энергетической инфраструктуры, – отмечают в Оперативном командовании Юг.

Напомним, что РФ не прекращает наращивать количество кораблей в Черном море уже несколько дней.

Так, еще днем ​​9 ноября в Черном море было восемь российских кораблей, среди которых было два больших десантных.

Ночью 10 ноября их стало 12, а уже днем ​​– 14, среди которых был и один ракетоноситель с восемью ракетами типа Калибр на борту.

К ночи 11 ноября их было уже 17, в том числе и два ракетоносителя с 16 ракетами типа Калибр. А уже днем ​​11 ноября – 19.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 262-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ОК Юг

Фото: Минобороны РФ