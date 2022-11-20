Ноябрь, 20 в 11:42

Российские войска продолжают укреплять районы вокруг наземных коммуникаций на Юге Украины.

Такими действиями армия РФ стремится бороться с частичной потерей поставок через Крымский мост, считают аналитики Института изучения войны (ISW).

Эксперты, в частности, не оставили без внимания информацию, поступившую от городского главы Мелитополя Ивана Федорова и советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

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Так, по данным Ивана Федорова, российские власти вынуждают мирных жителей рыть окопы и возводить оборону вблизи Мелитополя.

В данный момент россиян смущает, что украинские войска сосредотачивают свои силы вдоль линии фронта в Запорожской области для контрнаступления на Мелитополь.

О попытках оккупантов компенсировать потерю поставок через Керченский мост свидетельствует и видео колонн российских грузовиков, которые обнародовал Петр Андрющенко.

В России, в частности, заявляют, что оккупационные власти уже заменили две поврежденные после взрыва полосы и мост будет полностью готов к 20 декабря.

Однако в разведке Минобороны Великобритании считают, что автомобильный мост не будет полностью введен в эксплуатацию до марта 2023 года, а железнодорожный – до сентября 2023 года.

Напомним, что Крымский мост был поврежден во время взрыва 8 октября.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 270-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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