РФ укріпленнями хоче компенсувати втрату постачань через Кримський міст – ISW

Листопад, 20 в 11:42

Російські війська продовжують укріплювати райони навколо наземних комунікацій на Півдні України.

Такими діями армія РФ прагне боротися із частковою втратою постачань через Кримський міст, вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти, зокрема, не залишили поза увагою інформацію, яка надійшла від міського голови Мелітополя Івана Федорова та радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

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Так, за даними Івана Федорова, російська влада змушує мирних жителів рити окопи та зводити оборону поблизу Мелітополя.

Нині росіян бентежить, що українські війська зосереджують свої сили вздовж лінії фронту в Запорізькій області для контрнаступу на Мелітополь.

Про намагання окупантів компенсувати втрату постачань через Керченський міст свідчить і відео колон російських вантажівок, які оприлюднював Петро Андрющенко.

У Росії, зокрема, заявляють, що окупаційна влада вже замінила дві пошкоджені після вибуху смуги, і міст буцімто буде повністю готовий до 20 грудня.

Однак у розвідці Міноборони Великої Британії вважають, що автомобільний міст не буде повністю введений в експлуатацію до березня 2023 року, а залізничний – до вересня 2023 року.

Нагадаємо, що Кримський міст було пошкоджено під час вибуху 8 жовтня.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 270-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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