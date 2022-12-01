Декабрь, 01 в 11:30

В Украине из-за аварийных отключений электроэнергии за неделю уменьшилась преступность.

Количество зарегистрированных с 23 по 30 ноября сообщений о преступлениях снизилось на 16%. Больше всего уменьшилось количество мошенничеств — на 24%. Угон транспортных средств — на 23%, краж уменьшилось на 7%, а ограблений — на 3%.

Количество ДТП в Украине за эту неделю также уменьшилось – на 13%. На 22% меньше произошло аварий с пострадавшими. На 5% стало меньше смертей на дорогах.

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Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко в Facebook отметил, что с 23 ноября, когда Россия в очередной раз атаковала украинские объекты критической инфраструктуры, полиция увеличила количество нарядов на улицах и усилила меры безопасности на дорогах.

После российской массированной атаки на энергосистему Украины 23 ноября аварийно остановились все четыре атомные электростанции. Во всех регионах начали внедряться экстренные и аварийные отключения электроэнергии. Во многих городах не действуют графики отключения света.

Однако, несмотря на попытки РФ, влияния на ход боевых действий эти атаки не имеют. В разведке Великобритании полагают, что Россия использовала значительное количество своих ракет. А большого психологического давления на население на десятом месяце войны они не создают по сравнению с тем, если бы это было в начале вторжения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 281-е сутки. На интерактивной карте боевых действий в Украине можно следить за ситуацией онлайн.

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Источник: Игорь Клименко