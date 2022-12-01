Грудень, 01 в 11:30

В Україні через аварійні відключення електроенергії за тиждень зменшилась злочинність.

Кількість зареєстрованих з 23-го по 30-е листопада повідомлень про злочини знизилась на 16%. Найбільше зменшилась кількість шахрайств – на 24%. Викрадення транспортних засобів – на 23%, крадіжок поменшало на 7%, а пограбувань – на 3%.

Кількість ДТП в Україні за цей тиждень також зменшилась – на 13%. На 22% менше сталося аварій з потерпілими. На 5% поменшало загибелі на дорогах.

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Глава Національної поліції України Ігор Клименко у Facebook зазначив, що з 23 листопада, коли Росія вчергове атакувала українські об’єкти критичної інфраструктури, поліція збільшила кількість нарядів на вулицях та посилила заходи безпеки на дорогах.

Після російської масованої атаки на енергосистему України 23 листопада аварійно зупинилися всі чотири атомні електростанції. У всіх регіонах почали запроваджуватися екстрені та аварійні відключення електроенергії. У багатьох містах не діють графіки відключення світла.

Однак попри спроби РФ, впливу на перебіг бойових дій ці атаки не мають. У розвідці Великої Британії вважають, що Росія лише використала значну кількість своїх ракет. А великого психологічного тиску на населення на десятому місяці війни вони не створюють, у порівнянні з тим, якби це було б на початку вторгнення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 281-шу добу. На інтерактивній карті бойових дій в Україні можна стежити за ситуацією онлайн.

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Джерело: Ігор Клименко