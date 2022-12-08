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Факти / Україна

Завезли Гради: окупанти готують провокації на території Запорізької АЕС

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Запорізька АЕС
Фото: УНІАН

Російські окупанти готують нові провокації на території захопленої Запорізької атомної електростанції. З цією метою вони завезли туди реактивні системи залпового вогню Град.

Як поінформували в пресслужбі компанії Енергоатом, рашисти перемістили кілька цих РСЗВ на територію АЕС учора, 7 грудня.

Війська РФ розмістили Гради біля атомного енергоблока № 6, безпосередньо біля території сухого сховища відпрацьованого ядерного палива. За даними Енергоатому, раніше окупанти таємно будували там “захисні споруди”, порушуючи всі можливі норми ядерної та радіаційної безпеки.

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– Найбільш вірогідна провокація, що готується – обстріли протилежного берега Дніпра, зокрема міст Нікополь та Марганець, цими установками Град безпосередньо з майданчика ЗАЕС, користуючись “прикриттям” енергоблоків та сховища відпрацьованого ядерного палива, – попередили в компанії.

В Енергоатомі нагадали, що РФ від початку повномасштабного вторгнення використовує Запорізьку АЕС у військових цілях, розмістила там солдатів, військову техніку, зброю і вибухівку. Окупанти замінували територію атомної станції та під’їзні шляхи до неї.

У зв’язку з цим компанія знову закликала створити безпекову зону довкола ЗАЕС.

– Звертаємося до МАГАТЕ й усієї світової атомної спільноти, інформуючи про додаткове розміщення РСЗВ Град безпосередньо на майданчику ЗАЕС. І вкотре закликаємо створити безпекову зону всередині та навколо станції, – наголосили в Енергоатомі, додавши, що АЕС має бути повністю демілітаризована та деокупована.

Нещодавно генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомляв, що розраховує знайти рішення щодо безпеки ЗАЕС до кінця 2022 року. Він стверджував, що в цьому питанні було досягнуто “важливого прогресу”.

Водночас в РФ заявили, що не збираються передавати контроль над Запорізькою АЕС в межах угоди про створення зони ядерної безпеки довкола неї.

Запорізька АЕС перебуває під російською окупацією з березня цього року. Рашисти періодично обстрілюють станцію, внаслідок чого вона неодноразово втрачала живлення від енергосистеми України.

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Джерело: Енергоатом

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