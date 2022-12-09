Декабрь, 09 в 12:03

8 декабря российские захватчики ворвались в помещение управления социальных программ Запорожской АЭС, и в присутствии других работников сильно избили начальника управления Алексея Трубенкова и его заместителя Юрия Андросова.

Об этом сообщает НАЭК Энергоатом в Telegram.

После избиения оккупанты вывели их из помещения и вывезли в неизвестном направлении.

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Кроме того, российские военные задержали и “бросили на подвал” начальника смены АЭС Константина Бейнера – он отвечает за ядерную и радиационную безопасность на объекте.

В Энергоатоме считают, что такими действиями оккупанты пытаются сломить проукраинский персонал станции и увеличить количество переводов работников в фейковое АО Эксплуатационная организация Запорожской АЭС, подчиненное Росатому. А это, в свою очередь, позволит отчитаться Путину о якобы поддержке украинским персоналом террористических действий России.

Энергоатом в очередной раз обращается к гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси и мировому сообществу помочь освободить работников ЗАЭС из плена российских оккупантов.

1 декабря, президент госпредприятия НАЭК Энергоатом Петр Котин подписал приказ об увольнении заместителя главного инженера Запорожской АЭС Юрия Черничука. Есть подтвержденная информация о предательской деятельности Черничука.

Ранее сообщалось, что Россия готова покинуть территорию оккупированной Запорожской атомной электростанции. В обмен на это там хотят бесперебойный транзит нефти и газа через Украину.

Фото: ЗАЭС