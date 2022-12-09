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Факти / Україна

Окупанти побили та викрали ще трьох працівників ЗАЕС – Енергоатом

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Окупанти побили та викрали ще трьох працівників ЗАЕС – Енергоатом

8 грудня російські загарбники вдерлися до приміщення управління соціальних програм Запорізької АЕС, та у присутності інших працівників сильно побили начальника управління Олексія Трубенкова та його заступника Юрія Андросова.

Про це повідомляє НАЕК Енергоатом у Telegram.

Після побиття окупанти вивели їх із приміщення та вивезли в невідомому напрямку.

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Крім того, російські військові затримали та “кинули на підвал” начальника зміни АЕС Костянтина Бейнера – він відповідає за ядерну і радіаційну безпеку на об’єкті.

В Енергоатомі вважають, що такими діями окупанти намагаються зламати проукраїнський персонал станції та збільшити кількість переведень працівників у фейкове АО Експлуатаційна організація Запорізької АЕС, яке підпорядковане Росатому. А це дозволить відзвітувати Путіну про підтримку українським персоналом терористичних дій Росії.

Енергоатом вчергове звертається до гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі та світової спільноти допомогти звільнити працівників ЗАЕС із полону російських окупантів.

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1 грудня президент держпідприємства НАЕК Енергоатом Петро Котін підписав наказ про звільнення заступника головного інженера Запорізької АЕС Юрія Чернічука. Є підтверджена інформація про зрадницьку діяльність Чернічука.

Раніше повідомлялося, що Росія готова залишити територію окупованої Запорізької атомної електростанції. В обмін на це там хочуть безперебійного транзиту нафти та газу через Україну.

Фото: ЗАЕС

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