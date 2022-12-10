Декабрь, 10 в 10:32

Утром в субботу, 10 декабря, сотрудники Службы безопасности Украины приступили к контрразведывательным мероприятиям в храмах и монастырях УПЦ (МП) в Харькове и области.

Об этом сообщили в пресс-службе местного Управления СБ Украины.

Спецслужба проводит меры безопасности на таких объектах УПЦ (МП) в Харьковской епархии:

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Свято-Покровский мужской монастырь;

Свято-Благовещенский кафедральный собор;

Свято-Казанский храм;

Храм иконы Взыскания погибших;

Свято-Успенский храм;

Свято-Петро-Павловский храм;

Свято-Николаевский храм;

Свято-Валентиновский храм;

Ольгинский храм;

Храм царицы Тамары;

Свято-Архангело-Михайловский храм;

Храм Георгия Победоносца;

Свято-Владимирский храм;

Свято-Вознесенский кафедральный собор Изюмской епархии УПЦ (МП).

СБУ проводит проверки в церквях и монастырях УПЦ МП в Харьковской области / 4 фотографии

Помимо СБУ, в контрразведывательных мероприятиях принимают участие Национальная гвардия и Государственная пограничная служба. Как объяснили в спецслужбе, их цель – противодействие подрывной деятельности спецслужб РФ в Украине.

– Учитывая вооруженную агрессию РФ, данные мероприятия проводятся для исключения использования религиозных общин в качестве ячейки “русского мира” и защиты населения от провокаций и террористических актов, — отмечается в сообщении.

Правоохранители проводят осмотр территорий и помещений с участием представителей церкви для выявления лиц, которые могут быть причастны к деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины, и запрещенных предметов.

Как известно, в последние недели СБУ проводит такие контрразведывательные мероприятия в различных епархиях УПЦ (МП).

1 декабря Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) поручил проверить наличие церковно-канонической связи УПЦ с московским патриархатом. А Кабинету министров поручили внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о невозможности деятельности в Украине религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в РФ.

9 декабря комитет ВР по гуманитарной политике рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект, которым предлагается запретить на территории Украины деятельность РПЦ и связанных с ней религиозных организаций.