СБУ проводит проверки в церквях и монастырях УПЦ МП в Харьковской области
Утром в субботу, 10 декабря, сотрудники Службы безопасности Украины приступили к контрразведывательным мероприятиям в храмах и монастырях УПЦ (МП) в Харькове и области.
Об этом сообщили в пресс-службе местного Управления СБ Украины.
Спецслужба проводит меры безопасности на таких объектах УПЦ (МП) в Харьковской епархии:
- Свято-Покровский мужской монастырь;
- Свято-Благовещенский кафедральный собор;
- Свято-Казанский храм;
- Храм иконы Взыскания погибших;
- Свято-Успенский храм;
- Свято-Петро-Павловский храм;
- Свято-Николаевский храм;
- Свято-Валентиновский храм;
- Ольгинский храм;
- Храм царицы Тамары;
- Свято-Архангело-Михайловский храм;
- Храм Георгия Победоносца;
- Свято-Владимирский храм;
- Свято-Вознесенский кафедральный собор Изюмской епархии УПЦ (МП).
Помимо СБУ, в контрразведывательных мероприятиях принимают участие Национальная гвардия и Государственная пограничная служба. Как объяснили в спецслужбе, их цель – противодействие подрывной деятельности спецслужб РФ в Украине.
– Учитывая вооруженную агрессию РФ, данные мероприятия проводятся для исключения использования религиозных общин в качестве ячейки “русского мира” и защиты населения от провокаций и террористических актов, — отмечается в сообщении.
Правоохранители проводят осмотр территорий и помещений с участием представителей церкви для выявления лиц, которые могут быть причастны к деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины, и запрещенных предметов.
Как известно, в последние недели СБУ проводит такие контрразведывательные мероприятия в различных епархиях УПЦ (МП).
1 декабря Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) поручил проверить наличие церковно-канонической связи УПЦ с московским патриархатом. А Кабинету министров поручили внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о невозможности деятельности в Украине религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в РФ.
9 декабря комитет ВР по гуманитарной политике рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект, которым предлагается запретить на территории Украины деятельность РПЦ и связанных с ней религиозных организаций.