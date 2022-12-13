Декабрь, 13 в 15:59

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремел очередной взрыв.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

— Около 14:00 в самом центре города — в районе Шахматной школы раздался громкий хлопок. Сразу после этого рашисты перекрыли дороги. Местные жители сообщили об автоматных очередях и засвидетельствовали тело, накрытое черной пленкой. Ждем подробности о том, кто оказался 200-м, — написал он на своей странице в Telegram.

Напомним, что ранее Федоров заявлял, что ПВО россиян в Мелитополе дырявое. Только за прошедшую неделю на временно оккупированной территории Запорожской области было уничтожено более 10 группировок.

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