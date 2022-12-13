Грудень, 13 в 15:59

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунав черговий вибух.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

– Близько 14:00 в самому центрі міста – в районі Шахової школи пролунала гучна бавовна. Одразу ж після цього рашисти перекрили дороги. Місцеві мешканці повідомили про автоматні черги і засвідчили тіло, накрите чорною плівкою. Чекаємо на подробиці про те, хто виявився 200-м, – написав він на своїй сторінці у Telegram.

Нагадаємо, що раніше Федоров заявляв, що ППО росіян у Мелітополі дірява. Лише за минулий тиждень на тимчасово окупованій території Запорізької області було знищено більше 10 угруповань, але найбільш результативними були саме вихідні.

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