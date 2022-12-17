Грудень, 17 в 19:06

Під час чергової масованої ракетної атаки РФ на Україну 16 грудня агресор застосував меншу кількість крилатих ракет повітряного базування, ніж раніше. Це може свідчити про вичерпування їхніх запасів.

Про це поінформував радник Офісу президента України Олексій Арестович в інтерв’ю Радіо НВ.

– Дещо нове було в цих ударах. Перше – це те, що використали меншу в два рази кількість крилатих ракет повітряного базування: 38 проти звичайних 70 залпів. Великий акцент був на Калібри, які з морських носіїв запускається, 22 штуки, – зазначив Арестович.

За його словами, російські війська застосували й ракети середньої дальності, якими намагалися завдавати ударів по командних пунктах ППО і військах радіотехнічної розвідки.

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– Це свідчить про те, що ракети повітряного базування все ж таки потроху закінчуються. З іншого боку, це свідчить про те, що Калібри вони все ж виробляють… Вони їх накопичуються, а потім стріляють, – пояснив Арестович.

Він нагадав заяву української розвідки, що РФ здатна виготовляти близько 40 нових високоточних ракет на місяць.

Арестович звернув увагу на те, що під час ракетних атак агресор не рахується ні з фінансовими, ні з людськими, ні з технічними втратами. Адже жодна країна світу ніколи б не використала стратегічний запас ракет на одні й ті ж пуски, по тим же цілям, які практично не дають бажаного результату.

– Чому вони б’ють? Тому, що вірять у дві речі. Вся історія Росії доводить для них, що, якщо зосередитися на якійсь меті і бити туди 300 років поспіль в одну точку, то зазвичай спрацьовує. Друга річ – коли це спрацьовує, винагорода переважає всі втрати, – повідомив Арестович.

Водночас він висловив переконання, що країна-агресора не зможе знищити енергосистему Україна.

– Українська електромережа створювалася для того, щоб витримати удари мегатонними бомбами під час повноцінної війни з НАТО, ще за радянських часів. І знищити її Калібрами та ракетами Х-101 практично неможливо, – підсумував Арестович.

Як відомо, 16 грудня війська РФ випустили 98 ракет по цивільній та енергетичній інфраструктурі України. Українські військові збили 61 ракету. Крім того, окупанти здійснили понад 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

Джерело: Радіо НВ