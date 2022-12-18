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Факти / Україна

Без оголошеної тривоги: у Херсоні лунають вибухи

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
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вибух
Фото: Depositphotos

Уранці 18 грудня в Херсоні гримлять вибухи.

Про це з місця події передають місцеві жителі.

Повітряна тривога в регіоні наразі не оголошена.

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Карта повітряних тривог 18 грудня 2022

Поки незмінно “червоними” на карті повітряних тривог залишаються Луганська область (із 19:45 4 квітня) та тимчасово окупований Крим (із 00:22 11 грудня).

Офіційних коментарів від обласної військової адміністрації ще не надходило.

Натомість є інформація про те, як минула доба в Херсоні та області напередодні.

За даними керівника ОВА Ярослава Янушевича, російські окупанти обстріляли територію регіону протягом 17 грудня 54 рази.

Мирні населені пункти області потерпали від атак ворожої артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів, танків та снайперського вогню.

Ворог вкотре обстріляв житлові квартали Херсона. Поцілили загарбники в медичний заклад, приватні та багатоквартирні будинки.

У суботу через російські обстріли загинули троє людей.

Шестеро жителів Херсонської області дістали поранення різного ступеня важкості.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 298-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ярослав Янушевич

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