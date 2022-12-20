Грудень, 20 в 12:59

Рівень воєнної загрози на північному кордоні, з території Білорусі, поступово зростає. Водночас українські військові стежать за ситуацією та вживають необхідні заходи.

Про це поінформував командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Він уточнив, що в Білорусі зараз розміщені 2 мотострілецька дивізія 1 танкової армії РФ та авіаційне угрупування російських окупантів, до складу якого входять новітні зразки авіації.

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Агресор також розмістив на території Білорусі підрозділи, озброєні ракетними комплексами Іскандер із балістичними ракетами, призначеними для ударів по Україні.

Відповідаючи на запитання, чи цього достатньо для початку повторного вторгнення в Україну з півночі, Наєв зазначив, що наразі йдеться про створення загрози для нашої держави.

– Цього потенціалу на даний час достатньо для створення загрози Україні та проведення тактичних дій з обмеженими цілями, – пояснив Наєв.

Він додав, що українські військові уважно стежать за тим, яке озброєння РФ перекидає до Білорусі. Щодня проводиться відповідний аналіз.

– Рівень воєнної загрози поступово зростає, але ми також вживаємо адекватних заходів. Крім цього, Генеральним штабом ЗСУ передбачене значне нарощування угруповань у разі істотного зростання сил та засобів з протилежного боку, – наголосив Наєв.

Генерал також прокоментував тренування російського літака наведення та літаків-перехоплювачів носіїв балістичних ракет Кинжал у Білорусі.

– Зазначені тренування проводяться з єдиною метою – це уточнення цілей на території України, які призначені для нанесення ракетних ударів агресором, – пояснив Наєв.

Він запевнив, що Збройні сили України роблять все можливе, щоб знизити цей рівень загрози.

Днями командувач Оперативного командування Південь, генерал-майор Андрій Ковальчук заявив, що ЗСУ готуються до нового можливого вторгнення російських окупантів із півночі на початку 2023 року.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний також не виключив, що війська РФ спробують знову атакувати Київ.

19 грудня у Мінськ вперше за три роки прибув російський диктатор Володимир Путін для зустрічі з невизнаним головою Білорусі Олександром Лукашенком. За даними аналітиків Інституту вивчення війни, Путін не зміг вмовити білоруського диктатора до ширшої участі у війні проти України.

Джерело: Командування Об’єднаних Сил ЗСУ