Без объявленной воздушной тревоги: в Херсоне раздаются взрывы
Утром 28 декабря в Херсоне раздаются взрывы.
Об этом с места событий сообщают очевидцы.
К слову, в эти минуты в областном центре и регионе не объявлена воздушная тревога.
В настоящее время неизменно “красной” на карте воздушных тревог с 4 апреля 2022 остается Луганская область.
В Крыму не отменяют угрозу уже более 17 суток – с 00:22 11 декабря.
Напомним, что накануне российские захватчики обстреляли родильное отделение больницы в Херсоне.
К началу атаки врачи успели завершить кесарево сечение.
В медицинском заведении сейчас находятся пять женщин после родов.
27 декабря в заведении родилось двое детей.
Несколькими часами ранее российские войска атаковали из артиллерии предприятие критической инфраструктуры Херсона.
Взрывной волной выбиты окна не только в здании предприятия, но и на станции экстренной медицинской помощи и в детском саду.
Разрушениям подвергся и частный дом.
Полномасштабная война в Украине длится уже 308-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.