Декабрь, 28 в 7:47

Утром 28 декабря в Херсоне раздаются взрывы.

Об этом с места событий сообщают очевидцы.

К слову, в эти минуты в областном центре и регионе не объявлена воздушная тревога.

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В настоящее время неизменно “красной” на карте воздушных тревог с 4 апреля 2022 остается Луганская область.

В Крыму не отменяют угрозу уже более 17 суток – с 00:22 11 декабря.

Напомним, что накануне российские захватчики обстреляли родильное отделение больницы в Херсоне.

К началу атаки врачи успели завершить кесарево сечение.

В медицинском заведении сейчас находятся пять женщин после родов.

27 декабря в заведении родилось двое детей.

Несколькими часами ранее российские войска атаковали из артиллерии предприятие критической инфраструктуры Херсона.

Взрывной волной выбиты окна не только в здании предприятия, но и на станции экстренной медицинской помощи и в детском саду.

Разрушениям подвергся и частный дом.

Полномасштабная война в Украине длится уже 308-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.